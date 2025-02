"E mai rau ca Ceausescu"

Ilie Bolojan a preluat miercuri, 12 februarie, presedintia interimara a Romaniei, post pe care insa nu si l-a dorit pe motiv ca se considera "om de administratie".Si-a inceput cariera politica cu un post de consilier local intr-un orasel de "provincie a provinciei", fiind unul dintre putinii politicieni romani care si-au inceput cariera "la firul ierbii". Este membru PNL din 1993 si a devenit consilier local in 1996 in Alesd, oras din judetul Bihor, iar mai apoi, in 2005, a fost numit prefect ... citește toată știrea