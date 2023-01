Ea este brasoveanca de la Survivor 2023

Alexandra Porkolab face parte dintre cei 12 concurenti care formeaza echipa Razboinicilor la Survivor Romania 2023. Este pasionata de drumetiile montane si locuieste la Brasov, orasul ei natal, asa ca este convinsa ca va avea suficienta forta fizica incat sa depaseasca orice obstacol care i-ar putea aparea in cale in jungla din Republica Dominicana. Insa, cea mai grea proba pe care o are de trecut cu adevarat este cu siguranta despartirea de fetita ei.A devenit mama in urma cu cativa ani, ... citeste toata stirea