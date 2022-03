"Ea", vanduta pentru Ucraina: Doua licitatii, 8.000 de lei obtinuti de creatoarea lor, de la Rasnov, si transferati in contul Unicef si Crucii Rosii

Impresionata de drama prin care trec milioanele de ucraineni loviti de razboiul declansat de Rusia, o tanara din Rasnov a decis sa intinda o mana de ajutor. Andreea Tret, creeaza cani handmade - toate unicat, numite simbolic "Ea" - care au cucerit sute de romani din toate colturile tarii. Fiecare obiect decorat de ea are o poveste, iar in urma cu cateva zile a decis sa isi puna talentul in slujba binelui.Pe pagina de facebook a micii sale afaceri, tanara a scos la licitatie una dintre canile ... citeste toata stirea