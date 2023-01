Efectul pandemiei asupra traditiei: Numar dublu de cete in Tara Fagarasului

Dupa doi ani de pauza pandemica, peste 500 de tineri, organizati in peste 30 de cete din satele din jurul Fagarasului, au putut fi admirati sambata, 7 ianuarie, in centrul municipiului Fagaras.Festivalul Cetelor din Tara Fagarasului a avut din nou loc in ziua de Sfantul Ioan, dupa acelasi ritual. Mai intai, cetasii au participat la Sfanta Liturghie, oficiata de Inaltpreasfintitul Laurentiu Streza, mitropolitul Ardealului, la Catedrala Sf. Ioan Botezatorul, dupa care fiecare a colinadt ... citeste toata stirea