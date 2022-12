El este brasoveanul care a produs imnul oficial UEFA al Campionatului Mondial Qatar 2022

Argentina si Franta s-au intalnit, duminica, 18 decembrie, in finala mare a Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Inaintea primului fluier, pe stadionul din Doha a rasunat acordurile unei melodii compusa de un brasovean - "EZZ EL ARAB". Este vorba de Tudor Monroe, in varsta de 24 de ani, originar din Zarnesti, judetul Brasov, dar care este stabilit la Londra de 4 ani."Acum 2 luni eram in studio si lucram la o piesa cu cativa oameni pe care abia ce-i cunoscusem. Astazi am trait cea mai ... citeste toata stirea