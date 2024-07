Elon Musk: In curand vom avea 20 de miliarde de roboti umanoizi

Excentricul miliardar Elon Musk s-a implicat total in producerea de roboti umanoizi in cadrul companiei sale Tesla si anticipaza ca in curand vom avea aproximativ 20 de miliarde de roboti umanoizi.In anul 2022, cand a prezentat primul robot umanoid, "Optimus", care va fi construit de Tesla, Elon Musk a spus ca productia in serie va aduce companiei mai multi bani decat productia de masini si ca in viitor robotii ar putea fi folositi in case, sa pregateasca masa, sa tunda gazonul, sa ... citește toată știrea