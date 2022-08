Elvetia se pregateste pentru epoca lui Nicolae Ceausescu

Elvetienii sunt alarmati dupa un apel al autoritatilor nationale, care anticipeaza posibile penurii energetice. Apelul vine in contextul perspectivei reale ca Moscova sa intrerupa, la iarna, gazul in Europa, sau sa-l scumpeasca la nivelul la care aceasta resursa devine prohibitiva. Werner Luginbuhl, presedintele Comisiei Federale pentru Electricitate, i-a sfatuit pe cetateni sa se aprovizioneze cu lemne de foc si lumanari. Intr-un interviu pentru publicatia NZZ am Sonntag, Luginbuhl a ... citeste toata stirea