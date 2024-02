Energia nucleara, revenire puternica in toata lumea

Directorul general al Agentiei Internationale a Energiei (AIE), Fatih Birol, declara ca energia nucleara inregistreaza "o revenire puternica" in toata lumea, transmite DPA. Aceste evolutii se vad in Franta, Asia, America de Nord, Orientul Mijlociu si in alte zone, a declarat Birol pentru DPA, inaintea reuniunii AIE de azi, 13 februarie, de la Paris. "Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, multe tari au inteles importanta energiei nucleare, alaturi de regenerabile, generarea electricitatii pe ... citește toată știrea