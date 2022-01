Era inginer si iubea pantofii cu toc. Poveste de viata a Silviei, alpinista din Brasov gasita moarta in Bucegi, de ziua ei

Silvia Murgescu, alpinista din Brasov, a murit, miercuri 12 ianuarie ,fiind gasita a doua zi, in ziua in care implinea 38 de ani, pe un traseu accidentat din muntii Bucegi. Trupul sau a ramas inca in prapastie, pentru ca vremea nefavorabila, viscol si risc mare de avalansa, a impiedicat salvamontistii sa intervina.Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, actiunea de recuperare a trupului Silviei va fi reluata spre finalul acesteisaptamani, cand vremea da semne ca se va ... citeste toata stirea