"Eu cred ca Dumnezeu e brasovean"

Ca in fiecare an, in Piata Unirii din Brasov, in vinerea de dupa Paste, s-a desfasurat un vechi obicei al Junilor Tineri din Scheii Brasovului, "Aruncatu-n tol". La eveniment au participat aproape 200 de brasoveni de toate varstele.Asa cum este obiceiul, la ora 17.00 junii au mers la Troita Capitanului Ilie Birt, unde au cantat Troparul Invierii. Apoi, s-au prins in Hora Junilor si, pe rand, au aruncat buzduganul, dupa care aceasta arma simbolica pentru junii brasoveni a fost aruncata si de