"Eu nu pot sa plec. Cum sa plec, daca Constitutia imi spune sa stau?"

Presedintele Klaus Iohannis a spus ca ramanerea sa in functie si dupa expirarea mandatului, in 21 decembrie, nu este o ingerinta a sa, ci o prevedere clara din Constitutie, pe care Curtea Constitutionala a vrut sa o sublinieze. "Nici nu pot sa plec, cum sa plec daca Constitutia imi spune sa stau. Ar trebui sa plec prin demisie. Dar nu as face-o fara o motivatie extrem de solida, pentru interesul public, nu pentru interesul unui politician. (...) Suntem in campania electorala si multi politcieni