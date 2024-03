Expertiza Romaniei, in slujba Republicii Moldova

Expertiza Romaniei in creditare mai ieftina va fi pusa si in slujba bancilor din Republica Moldova. Pentru aceasta, reprezentantii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici Mijlocii (FNGCIMM) au avut o intalnire cu conducerea Asociatiei Bancilor din Republica Moldova (ABRM). "Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici Mijlocii este o institutie financiara, non-bancara, a Statului Roman, care are cea mai buna performanta la nivel mondial ... citește toată știrea