Expozitia itineranta "Jandarmeria Romana 1850 - 2020", la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului

Expozitia itineranta "Jandarmeria Romana 1850 - 2020" poposeste, de luni, 24 ianuarie, pana in martie, la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului.Muzeul de Etnografie Brasov propune o tematica inedita, cea militara, in cadrul expozitiei itinerante de la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului: "Jandarmeria Romana 1850 - 2020".Vernisajul va avea loc in 24 ianuarie 2022, la ora 12.00, Unirea Principatelor Romane fiind un bun prilej pentru organizatorii expozitiei - Muzeul National de Istorie ... citeste toata stirea