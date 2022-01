Expozitia "Pictori romani in Franta cu Soleil de l'Est", la Galeria Europe

Asociatia "Soleil de l'Est", in parteneriat cu Primaria Municipiului Brasov si Uniunea Artistilor Plastici din Romania, filiala Brasov, va invita vineri 14 ianuarie, orele 17:00, Galeria EUROPE, strada Muresenilor nr 1, la vernisajul expozitiei "Pictori romani in Franta cu Soleil de l'Est".Expozitia reprezinta etapa Brasov a programului de lunga durata "Rezidente de artisti conduse de Soleil de l'Est pe Valea Loirei si la Collioure, bastion al fovismului Franta". Actiunea a fost demarata de ... citeste toata stirea