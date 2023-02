Expozitia PODOABE FEMEIESTI - artizan Ionela Bran - la Centrul Cultural Reduta

Centrul Cultural Reduta in parteneriat cu Asociatia Creatorilor de Arta Traditionala si Contemporana din Brasov va invita la Vernisajul Expozitiei PODOABE FEMEIESTI - artizan Ionela Bran in 22 februarie, la ora 13.00 in foaierul Centrului Cultural Reduta. Expozitia va fi deschisa in perioada 20 februarie - 20 martie 2023.Expozitia prezinta o serie de podoabe femeiesti din Esara Barsei si din alte zone ale tarii, piese aflate in colectia Ionelei Bran. In expozitie Ionela Bran a ales sa ... citeste toata stirea