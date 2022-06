Peste 140 de lucrari, ce insumeaza figuri memorabile sunt prezentate in expozitia SILVAN, la Muzeul Judetean de Istorie Brasov .Deschiderea expozitiei ,,SILVAN, istoric in imagini al epocii sale" va avea loc la Casa Sfatului, astazi, 30 iunie 2022, de la ora 13:00, in prezenta domnului Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei ,,George Oprescu" Bucuresti. ... citeste toata stirea