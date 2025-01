Expozitie despre magazinele de galanterie din Brasov, la Muzeul Civilizatiei Urbane

Muzeul de Etnografie Brasov are placerea de a va invita joi, 16 ianuarie, orele 12:00, la inaugurarea unei noi expozitii dedicata magazinelor de galanterie din Brasovul de odinioara, o expozitie organizata intr-un spatiu transformat in magazin de epoca, la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului.Expozitia "Eleganta si rafinament in Brasovul de odinioara. Magazinele de galanterie din Brasov" aduce in atentia publicului piese vestimentare, articole de galanterie si accesorii ... citește toată știrea