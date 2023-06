Muzeul de Etnografie Brasov va invita la vernisajul expozitiei "Intelectualul in satul de odinioara: preotul, invatatorul, notarul in Colectia Gheorghe Cernea", care va avea loc joi, 29 iunie 2023, ora 18:00, la sediul din Bd. Eroilor nr. 21A.Expozitia isi propune sa aduca in atentia publicului colectia de fotografii si insemnari a folcloristului Gheorghe ... citeste toata stirea