Expropriat, el spune ca "furat"

In anul 2018, municipiul Fagaras a expropriat mai multe imobile pentru a accesa fonduri europene in vederea transformarii radicale a centrului orasului. Acest lucru nu ar fi fost posibil daca suprafetele pe care urmeaza sa se investeasca fonduri nerambursabile ar fi avut proprietari privati. Pe lista exproprierilor figurau o persoana juridica si 9 persoane fizice. Unii dintre ei au dat de atunci in judecata Primaria Fagaras, nemultumiti de sumele primite, pierzand intr-o prima instanta.Unul ... citeste toata stirea