Romania a avut o traditie veche si in domeniul productiei de motociclete. Motoarele erau fabricate de catre societatea Metrom Brasov, iar asamblarea se facea la fabrica Tohan din Zarnesti.Mobra a fost construita in cinci versiuni - Mobra 50, Mobra 50 Super, Mobra Turist, Mobra Hoinar si Mini-Mobra, in timp ce a doua a avut doua versiuni - Carpati si Carpati Super. Motocicleta romaneasca a fost fabricata la uzina din Zarnesti, fondata in 1938 de catre inginerul Malaxa, ca parte a grupului ... citeste toata stirea