Fac bravada de prostie. De la apa cu plastic a lui Georgescu, la fani care au inceput sa arda zapada la bricheta ca sa demonstreze ca e adevarat

Un nou experiment viral face senzatie pe TikTok. Romanii dau foc la zapada si sunt surprinsi ca aceasta nu se topeste instantaneu. In incercarea de a demonstra ca ninsoarea ar fi artificiala si contaminata cu plastic, unii o ard cu bricheta, altii o testeaza in chiuveta sau chiar pe gratar."Explicati-mi si mie de ce nu ma ud pe mana""O sa iau zapada si o sa fac un bulgare mai micut. Si explicati-mi si mie de ce nu ma ud pe mana. Deci mi se pare ceva incredibil. O sa-l iau in casa sa vad ... citește toată știrea