22 de romani, membri ai unei grupari de crima organizata, al carei lider se afla in Romania, au fost arestati pe 26 si 27 iunie la Paris si Seine-Saint-Denis. Anchetatorii estimeaza cifra de afaceri a bandei la aproximativ un milion de euro. Un ofiter de politie, suspectat ca ar fi fost mituit de catre grup, se afla si el in arest, scrie preza franceza.Dupa cum relateaza publicatia franceza Le Parisien, dupa mai mult de sase luni de ancheta, arestarile s-au facut in strada si peste o suta de ... citeste toata stirea