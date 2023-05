Fantana arteziana din Piata Sfatului a fost subiect de discutie si in sedinta de plen de marti, 30 mai, a Consiliului Local Brasov. Nu a fost punct pe ordinea de zi, ci o interpelare, dar proiectul a acaparat discutiile, impartind alesii locali in doua tabere: cei care vor ca fantana sa nu fie desfiintata si cei care vor ca Piata Sfatului sa revina la spiritul original, in care fantana nu exista.Saptamana trecuta a avut loc si o dezbatere publica organizata de municipalitate pe acest subiect, ... citeste toata stirea