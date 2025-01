Fara viza, in 9 ore in SUA: pe cati bani? De la Brasov, nici vorba: intre 15 ore si 51 de ore

Romania a fost inclusa pe 10 ianuarie in programul Visa Waiver, ceea ce inseamna ca dupa 31 martie 2025 vom putea calatori in SUA fara vize. Cei care vor sa experimenteze "visul american" au varianta de a alege zboruri cu escala, dar si directe.Din Romania, singura companie care zboara direct spre New York este HiSky. Am ales pentru zbor prima zi in care compania moldoveneasca are curse spre aceasta destinatie, dupa ce nu o sa mai fie nevoie de vize pentru a ajunge in SUA: 2 aprilie. Un bilet ... citește toată știrea