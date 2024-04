Fasching in aprilie cu aglomeratie pe masura. Prejmerul, luat cu asalt

Mutat din februarie in aprilie in acest an, Fasching-ul de la Prejmer s-a dovedit un eveniment de maxim interes. Atat de numerosi au fost cei care au ales sa vina la Festivall Clatitelor, incat multi au venit cu autoturismul propriu, iar in intreaga localitate nu gaseai un loc de parcare. Altii, chiar mai numerosi, au venit cu autobuzele la care RATBV a marit frecventa, insa chiar si asa se calatorea ca in perioada comunista, incat societatea a decis sa creasca si mai mult numarul de autobuze ... citește toată știrea