Fashion Show, dedicat femeilor de succes

Ziua de 8 Martie a adus un eveniment deosebit la Brasov, organizat de Catalina Filip, Corporate Events la Radisson Blu Aurum. In cadrul evenimentului, la poalele Tampei a avut loc si o prezentare de moda speciala, in care femeile de succes au aratat cum pot fi si frumoase si invingatoare pe plan personal si profesional, realizata de producatorul TV Adela Diaconu."Sunt femei de succes ce si-au dovedit valoarea in domeniile in care activeaza prin ceea ce fac zilnic. Exemple de urmat si de ... citește toată știrea