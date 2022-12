Fecioreasca fetelor din Crihalma, singura care are si carte

Fecioreasca fetelor din Crihalma este un joc unic in tara, care se joaca de mai bine de 100 de ani ca la inceput. Se afla in repertoriul multor formatii artistice profesioniste si oricine poate afla acum mai multe despre el, despre istoria lui, despre doamnnele care l-au jucat de-a lungul anilor, despre pasi etc. Are si o carte (lansata recent), pentru care tot satul a pus mana de la mana, iar localnicii isi doresc ca aceasta traditie sa intre in patrimoniul imaterial cultural national si chiar ... citeste toata stirea