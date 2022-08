Festivalul ,,Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara" incepe in 3 septembrie

Sambata, 3 septembrie 2022, comuna Feldioara imbraca straie de sarbatoare in cadrul evenimentului cu traditie ce a marcat, de-a lungul anilor, file insemnate din istoria comunitatii - Festivalul "Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara", Editia a X-a, manifestare inscrisa in proiectul "Obiective culturale, traditii si obiceiuri in Comuna Feldioara".Evenimentul face parte din strategia si programul de promovare, dezvoltare si valorificare a traditiilor si turismului, program elaborat ... citeste toata stirea