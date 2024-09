Festivalul de Muzica Veche Brasov - conferinte si trei concerte cu intrare gratuita

Astfel, in 26 septembrie, de la ora 19.00, va asteptam la Biserica "Sfantul Nicolae" din Scheii Brasovului, intr-un eveniment intitulat "Psaltichia Brasoveana", alaturi de monahul Filotheu Balan si Corul "Byzantion". In Transilvania s-a cantat muzica psaltica. Si nu s-a cantat sporadic, in diferite epoci si in diferite vremi, ci s-a cantat intotdeauna si pretutindeni. Cele mai vechi marturii scrise despre psaltica romanilor transilvaneni au deja 1000 de ani vechime.De atunci pana astazi, un ... citește toată știrea