Festivalul Massif, poate in luna decembrie. Organizatorii au spus ca vor mai mult "sentiment de iarna"

Devenit deja o traditie a Brasovului, cu bune si cu rele, Festivalul Massif ar putea fi organizat si in acest an, insa in alta perioada.Mai exact, viceprimarul Brasovului Dan Ghita a anuntat ca a avut discutii cu organizatorii festivalului, iar acestia si-au exprimat dorinta de a muta festivalul la inceputul lunii decembrie."In prima faza, organizatorii aveau in plan ca festivalul sa se desfasoare in weekendul 14 martie - 16 martie. Apoi au revenit si au spus ca vor mai mult *sentiment de ... citește toată știrea