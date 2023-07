Ca in fiecare an, rasnovenii sunt asteptati la cea mai importanta sarbatoare a comunitatii, care reuneste "Zilele Orasului Rasnov" si "Festivalul National Ecvestru", evenimente ajunse la editia cu numarul XX, ce se vor desfasura in perioada 14 - 16 iulie."Sarbatorim comunitatea, oamenii minunati si tot ce avem mai frumos in Rasnov. E festivalul de suflet al rasnovenilor, care a devenit deja o traditie si care da viata orasului in fiecare vara, de doua decenii incoace, cu exceptia anului 2020, ... citeste toata stirea