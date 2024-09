"Fii regina pentru o zi" - Spectacol de moda la Brasov, care a celebrat frumusetea, curajul si eleganta femeilor de peste 35 de ani

Un elegant hotel de patru stele din Brasov, Kronwell, a gazduit, in 27 septembrie, cea de-a patra edittie a spectacolului "Fii regina pentru o zi", organizat de Cardinalia Models, eveniment dedicat femeilor care isi doresc sa fie mai mult decat un simplu reper in viata lor profesionala si personala.Show-ul a adus in prim-plan frumusetea si eleganta femeilor de peste 35 de ani, oferindu-le ocazia de a straluci pe catwalk intr-un decor inspirat de marile case de moda internationale.Cele 31 de ... citește toată știrea