Dupa o vara in care a organizat evenimente in Piata Sf. Ioan, Piata Sfatului, in cartierul Avantgarden si in mai multe mall-uri din oras, Filarmonica brasoveana se apropie incet de finalul stagiunii estivale.Saptamana aceasta, filarmonica va incheia seria de recitaluri Tuesday's Jazz pe 22 august, incepand cu ora 20. Pe scena din Piata Sf. Ioan va urca formatia Opening Theory, compusa din George Pais (sintetizatoare), Stefan Stoianovici (pian/clape) si Alex Musat ... citeste toata stirea