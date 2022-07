Filarmonica Brasov va incepe saptamana viitoare stagiunea estivala. Spectacolele vor avea loc in Piata Sfantul Ioan.Din 5 iulie, Filarmonica Brasov deschide seria spectacolelor in aer liber, in Piata Sf. Ioan, cu invitati speciali si un program altfel.Primul concert al stagiunii estivale aduce in fata publicului brasovean orchestra Filarmonicii de Stat ... citeste toata stirea