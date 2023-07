Recent nominalizat la Premiile GOPO 2023 pentru categoria "Cel mai bun film documentar", Apropierea / Too Close va fi proiectat la Centrul Cultural Reduta astazi, 10 iulie.Centrul Cultural Reduta in parteneriat cu Luna Film prezinta luni, 10 iulie, de la ora 19.00, filmul documentar "Apropierea / Too Close", despre abuzul asupra minorilor.Filmul spune povestea Andreei, o mama singura, care lupta cu disperare pentru a-si proteja fiica de ... citeste toata stirea