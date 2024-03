Final de iarna in Saua Tampei

Dupa Martisor, Babe si Mosi, cand calendaristic am pasit in anotimpul primaverii, a venit momentul echinoctiului ce marcheaza inceputul primaverii astronomice.Momentul, cand ziua devine egala cu noaptea simbolizeaza o stare de armonie, o stare de transformare profunda a naturii exterioare, cand totul se trezeste la viata, tinde sa iasa la suprafata si sa se bucure de energia primaverii.Un cititor BizBrasov.ro a surprins cateva imagini in Saua Tampei cu fauna care s-a ... citește toată știrea