"Fitness Mama" din Kiev: dupa "lectia de viata" de la Brasov, s-a refugiat intr-un hotel de lux

Yulia Chernitskaya, o antrenoare de fitness din Ucraina, s-a refugiat in Bucuresti, alaturi de cele patru fetite ale sale. Ucraineanca a impresionat o lume intreaga cu intamplarea petrecuta intr-o benzinarie din Moieciu, judetul Brasov.Acum se pozeeaza cu seful de la MarriotDupa ce a petrecut o vacanta in zona Branului sI in Poiana Brasov, ucraineanca a ajuns in Capitala si s-a cazat la unul dintre hotelurile de lux din centrul Bucurestiului, la JW Marriot, unul dintre cele mai scumpe din ... citeste toata stirea