Yulia Chernitskaya, antrenoarea de fitness din Ucraina care a primit 200 de lei de la un batran, intr-o benzinarie din Moieciu, judetul Brasov, dupa ce a plecat din tara natala imediat dupa declansarea razboiului, s-a intors in Ucraina, alaturi de cei 4 copii ai ei. Originara din Odessa, acum, ea se afla la Kiev, unde intretine mai multe afaceri. Pe langa sala de fitness, ea are si un salon de infrumusetare, unde le ofera clientilor bauturi gratuite. Mai mult, salonul are un spatiu de joaca ... citeste toata stirea