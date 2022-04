"Fitness Mama" si cati bani dadea ea pe romani. Rusii? 98% "orbi si prosti", "ii vom distruge!"

Yulia Chernitskaya, noul personaj monden din peisajul romanesc, a marturisit ca imaginea romanilor nu era deloc buna in Ucraina, dar de cand a ajuns la noi in tara, si-a schimbat total parerea. "Sa fiu sincera, mi s-a spus ca romanii sunt vicleni, ca sunt genul de oameni care inceraca mereu sa obtina un profit din orice si ca sunt lacomi. Totusi, dupa o luna petrecuta aici, am ajuns sa pun la indoiala toate aceste prejudecati. Am vazut ce a scris presa, ca ma aflu in Romania, doar in tranzit. ... citeste toata stirea