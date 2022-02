"Flautul fermecat" incheie seria evenimentelor Mozart la Opera Brasov

Indragita opera "Flautul fermecat" de W.A. Mozart, incheie seria evenimentelor dedicate de Opera Brasov, lui W.A. Mozart.Sambata, 26 februarie 2022, de la ora 18.30, in Sala Operei, va invitam sa vizionati o foarte indragita opera: "Flautul fermecat" de W.A. Mozart, spectacol ce incheie seria evenimentelor dedicate, in fiecare an, de Opera Brasov, compozitorului austriac.Premiera lucrarii a avut loc pe 30 septembrie 1791, la un teatru din suburbia Vienei, Theater auf der Wieden, cu Mozart ... citeste toata stirea