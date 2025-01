Florin Zamfirescu il poate inlocui pe Calin Georgescu la prezidentiale

Actorul Florin Zamfirescu analizeaza o posibila candidatura la presedintie, declarand ca ar putea sa-l inlocuiasca pe Calin Georgescu, in cazul in care acesta ar fi exclus din cursa. Potrivit acestuia, decizia sa de a intra in cursa electorala ar putea fi influentata de eventualele obstacole intampinate de Calin Georgescu. "Eu nu anunt ca voi candida la presedintie, spun doar ca pot sa o fac. A-l scoate din joc pe Calin Georgescu presupune ca poti introduce pe altul in locul lui care sa ... citește toată știrea