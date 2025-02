"Foc" cu "apa" se stinge: Parcul IUS cu care Coliban a castigat alegerile, "anulat" tot cu o prompunere cu emotie: Ion Tiriac ne va face acolo spital pentru copiii bolnavi de cancer

Omul de afaceri Ion Tiriac ar vrea sa construiasca un spital pentru copiii bolnavi de cancer in Brasov si ia in calcul sa fie ridicat pe strada Harmanului. Cel putin asa a sustinut miercuri, 19 februarie, in sedinta de Consiliu Local, primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, raspunzand unei interpelari facuta de Alexandru Gheorghe, consilier local USR, care a readus pe masa subiectul referendumului pentru parcul IUS. Adica pe strada Harmanului, intr-o zona cu multe terenuri private, pe ... citește toată știrea