Formule de pace: Rusia vs Ucraina

Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, cere capitularea Ucrainei in schimbul incetarii razboiului si includerea acestei tari in Rusia."Formula de pace" are 7 puncte, primul fiind "capitularea completa si neconditionata a Ucrainei", precum si "demilitarizarea si interzicerea crearii de forte paramilitare pe teritoriul sau".Etichetand conducerea de la Kiev drept o "clica neonazista", Medvedev a cerut comunitatii ... citește toată știrea