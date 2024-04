Fug cu miile

Fugarii Romaniei ar putea plati in curand cheltuielile autoritatilor de a-i aduce in tara. Este vorba de milioane de euro. Un prim pas a fost facut, Senatul a adoptat, in unanimitate, proiectul de lege privind stabilirea cheltuielilor judiciare pentru fugarii care se sustrag de la urmarirea penala sau de la judecata.Conform acestui proiect, statul va putea recupera costurile implicate in aducerea acestora in tara. Noul proiect de lege se aplica atat persoanelor urmarite international pentru ... citește toată știrea