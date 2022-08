Fundatia Monumentelor Istorice vrea "reinvierea" muzeului virtual din Bastionul Postavarilor

Fundatia Monumentelor Istorice, structura nou infiintata in cadrul Primariei Brasov, nu a primit dreptul de a intra in turnuri si bastioane, pentru a verifica starea tehnica a acestora, dar si pentru a organiza unele evenimente, dupa ce consilierii locali brasoveni au respins joi, 25 august, un proiect de hotarare in acest sens.Prin proiectul supus votului, alesii ar fi trebuit sa aprobe un parteneriat intre Primaria Brasov si Fundatia Monumentelor Istorice. Hotararea a de Consiliu Local a ... citeste toata stirea