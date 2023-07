Soferul cu Porsche din Brasov, filmat cand fura un mop si o galeata dintr-o spalatorie auto, le-a adus inapoi "deghizat" cu un Audi, dupa ce si-a dat seama ca s-a facut de ras in toata tara. Fara sa isi dea seama ca este filmat din mai multe unghiuri, soferul a fost surprins, in urma cu cateva zile, in timp ce "imprumuta" un mop si o galeata care l-au atras intr-o spalaorie auto self-service din Brasov. Fara sa se gandeasca ca este filmat si se poate face de ras pentru cativa lei pe care i-ar ... citeste toata stirea