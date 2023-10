Gala premiilor Festivalului Monodramei Independente va avea loc in data de 14 octombrie, la Centrul Cultural Reduta, in data de 15 octombrie, de la ora 18.00.Cu aceasta ocazie are loc un recital de muzica fado , sustinut de Ioana Dichiseanu.De asemenea, va avea loc teatrul "Stewardesa pandemica".Va invitam intr-o calatorie fantastica, sa o cunoasteti pe Rita si ... citeste toata stirea