Gala premiilor in turism: Rasnovul si-a distins oamenii de care se leaga parcursul orasului

Rasnovul si-a premiat cei mai importanti oameni care au avut rezultate deosebite in turism in anul 2023 si pe cei care au contribuit la obtinerea acestor rezultate. Chiar daca vorbim de un oras mic, activitatea din domeniu este una foarte intensa in statiunea de interes national. De la an la an, Rasnovul a crescut si a atras tot mai multi vizitatori, ceea ce a contribuit la bunastarea locuitorilor orasului, ajungand ca, in anul de dinainte de pandemie, sa depaseasca chiar Branul, cu al sau ... citește toată știrea