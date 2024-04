Gardul saracilor din Scheii Brasovului: Liliacul de Pe Tocile, acum o incantare pentru trecatori

Liliacul a-nflorit in Scheii Brasovului si ofera un peisaj minunat celor care trec prin zona Pe Tocile. Folosit in Schei in urma cu un secol pentru delimitarea proprietatilor, arbustul cu flori frumoase si cu un miros foarte placut aduce acum bucurie celor care locuiesc in zona, intre care se numara si artistul plastic si poetul brasovean Dan Despan."Liliacul de pe Coasta Prundului a aparut si l-am prins eu si alte generatii dinaintea mea intrucat aici, in Schei, la noi, delimitarile ... citește toată știrea