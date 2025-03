"Generalul" Vlad Tepes are legaturi si cu Brasovul

Unul dintre cei vizati de DIICOT in dosarul de tradare de tara este generalul maior (retragere) Radu Theodoru, in varsta de 101 ani. Acesta a fost membru fondator al PRM, fiind, pentru o vreme, mana dreapta a lui Cornel Vadim Tudor. Desi se prezinta drept general, Theodoru a fost militar activ 6 ani, intre 1946 si 1952, cand a fost trecut in rezerva cu gradul de maior, nu general.BizBrasov.ro prezinta parcursul militar al celui care este considerat de procurori drept imaginea "Asociatiei Vlad ... citește toată știrea